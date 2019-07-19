-Bakanın toplantısından görüntü

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( DÜZCE ) Bakan Dönmez: "Elektrik götüremediğimiz köylere ise mobil jeneratör temin etmek sureti ile oralardaki hayatı süratle normalleştirmeye çalışacağız"- "100’ü aşkın direğimiz ise şuanda kayıp durumda" DÜZCE



- Selin yaşandığı Düzce’de inceleme yapmak üzere şehre gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel bölgesinde elektrik verme konusunda çalışma yapacaklarını ifade ederek, 100’e yakın elektrik direğinin kaybolduğunu ve hatları tamir edemedikleri alanlara mobil jeneratörler kurulacağını söyledi.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce’nin Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan 24 köyün etkilendiği sel ve su baskınlarının zarar verdiği bölgelerde inceleme yapmak için Düzce’ye geldi. Bakan Dönmez ilk olarak Düzce kriz merkezine Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve bölgede çalışan kurumların sorumlularından brifing aldı. Bakan Fatih Dönmez toplantı sonrası yaptığı açıklamada “17 Temmuz akşam saatlerinde başlayan 18 Temmuz öğleden sonraya kadar devam eden 12 saatlik aşırı yoğun yağış nedeniyle Düzce’deki 3 ilçemizde önemli oranda afet söz konusu oldu. 7 vatandaşımız kayıptı. Az önce valimizden aldığımız bilgiye göre 1 kadın vatandaşımızın cesedine ulaşılmış oldu. 6 kayıp var. Ben kayıplarımızın bir an önce bulunacağını düşünüyorum. Çünkü gerek AFAD ekipleri gerekse güvenlik birimleri hem yerleşim yerlerinde, hem derelerde hemde denizde bu aramaları yoğunlaştırmış durumdalar. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza da şifalar diliyoruz. AFAD ve güvenlik birimleri olay gerçekleşir, gerçekleşmez afet bölgesine intikal etmek sureti ile gerekli arama kurtarma çalışmalarını başlattılar. Şu anda 5-6 köye ulaşım imkanı yok. Ancak biraz önce aldığımız bilgiye göre 1 gün içinde köylerimize fiziki olarak ulaşım imkanı sağlayacağız. Afetten 24 köyümüz ve 1 ilçe merkezimiz etkilenmiş durumda. Yağış oranlarına bakınca metrekareye 160 kilogram düşen bir yağış, bu bölgede hemen hemen 100 yılda yaşanabilecek bir şiddete yağdığını göstermiş oluyor” dedi.

“Bölgeye mobil jeneratörler göndereceğiz” Bakan Dönmez, bölgeye mobil jeneratörler aracılığı ile elektrik verme konusunda çalışma yapacaklarını ifade ederek “Enerji Bakanlığı olarak hem elektrik şebekeleri hem doğalgaz şebekeleri açısından gerekli bilgileri aldık. Doğalgaz şebekesinde bir sorun yok. Afetin yoğun olduğu bölgelerde elektrikler kesilmişti. Yapılan çalışmalardan sonra 3 köyümüze elektrik verdik. 24 saat içinde 4 köyümüze daha elektrik ulaşacak. Köylere ulaşım açılır açılmaz ise ekiplerimiz olay yerlerine gitmek sureti ile elektrik şebekesini ayağa kaldıracaklar. Acil olarak elektrik götüremediğimiz köylere ise mobil jeneratör temin etmek sureti ile oralardaki hayatı süratle normalleştirmeye çalışacağız. Elektrik olmayınca suyun intikali hatta bir müddet sonra haberleşme sınırlamaları da başlayacağı için ilk etapta elektriği bu bölgelere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

“100’ün üzerinde direk kayıp” Bakan Fatih Dönmez, 100’ün üzerinde elektrik direğinin sel nedeniyle kayıp olduğunu söyleyerek “1 trafo merkezimiz tamamen sele kapılmış durumda, 100’ü aşkın direğimiz ise şuanda kayıp durumda. Yaklaşık 5 kilometrelik alternatif hat üzerinde ekiplerimiz çalışıyor. Bu bölgeden sorumlu elektrik dağıtım şirketinin tüm ekipleri buradalar. Takviye amaçlı bölge dağıtım şirketlerinden buraya hem personel hemde ekipman temini yapacağız. Süratle bu bölgeyi normalleştirmeye çalışacağız. Sel bölgesinde inceleme yaptıktan sonra gerek bakanlığımızla ilgili gerekse devletimizin diğer organları ile ilgili tedbirleri süratle alacağız. Tekrar büyük geçmiş olsun” dedi.



