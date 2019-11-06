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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin açıklama

Bakan Dönmez’in soruları cevaplaması

( ANKARA ) ANKARA

Baros Basın Mensupları 


- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de yürütülen sondaj çalışmalarının KKTC’nin verdiği lokasyonlarda devam edeceğini belirterek, “Varsa bulacağız. Bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ATO Congresium’da gerçekleştirilen 12’nci Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın (EIF) açılışının ardından bakanlığın standında Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, “Sondajlar devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkiinde sondajına birkaç hafta önce başladı.
Fatih sondaj gemisi de Finiki’deki sondajını bitirdi ve ikmaller için Mersin Taşucu Limanı'na geldi. Birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmaları olduktan sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız lokasyonla en kısa süre içinde sondajına başlayacak. Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa’nın iki boyutlu ve üç boyutlu sismik araştırmaları da devam ediyor. Hep dediğimiz bir şey var, varsa bulacağız. Bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor” dedi.
Bakan Dönmez, basın mensuplarının "Fatih sondaj gemisinin yeni lokasyonu neresi olacak?" sorusuna ise, “Onu daha sonra açıklayacağız” cevabını verdi.
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