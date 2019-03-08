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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Dönmez bakanlık kadın çalışanlarını ziyaret etti

Bakan Dönmez bakanlık kadın çalışanlarını ziyaret etti

Bakanlık videosu

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Laboratuvar Çalışan Kadın Bakanlık Kabiliyet 


- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bakanlığın kadın çalışanlarını ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bakanlıkta çalışan kadınları ziyaret etti. Her bir çalışma arkadaşına gül takim eden Bakan Dönmez, bu anları sosyal medya hesabı Twitter'dan da paylaştı. Dönmez, "Türkiye’nin enerjisi, Türkiye’nin kadınlarıyla yükseliyor. Beraber mesai yaptığımız çalışma arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık. Gayretli çalışmalarından ötürü kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu. Dönmez, paylaşımına #TürkiyeyeEnerjiVerenKadınlar notunu düştü. Diğer yandan bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden de anlamlı bir video paylaşıldı. Video ile birlikte açıklamada, "Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı insanımıza sunan, enerjiyi evlerimize ulaştıran, laboratuvarlarımızda ülkemizin enerji bağımsızlığı için büyük başarılara imza atank, kabiliyetleriyle var olan kadınlarımız" yazısı yer aldı.
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