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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Demircan: “Yangından dolayı yaralı yok”

Bakan Demircan: “Yangından dolayı yaralı yok”

Bakan Dermican'ın açıklamaları

Hastane Osmanpaşa Alo 184 Basın Mensupları 

-Hastanedeki incelmesi
-Detay

( İSTANBUL -HD)- Sağlık Bakanı Ahmet Demirca, Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu- Bakan Demircan : “Tüm hastalarımız en yakın hastanelere sevk edildi”- “Hastaları hakkında bilgi almak isteyenler Alo 184’ü arayabilir” İSTANBUL

- Sağlık Bakanı Ahmet Demrican, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada “Yangından dolayı yaralı yok. Tüm hastalarımız en yakın hastanelere sevk edildi” dedi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demrican, Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek çıkan yangına ilişkin bilgi aldı. Yetkililerden bilgi alarak hastane içerisinde incelemelerde bulunan Bakan Demircan, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangının çıkmasının ardından hastaların tahliyesinde görev alan vatandaşlara ve hastane personelleri ile ciddi görev yapan itfaiye mensuplarına teşekkür ettiğini kaydederek sözlerine başlayan bakan Demircan “Bir can kaybı olmadan böyle tehlikeli bir hadisenin üzerinden gelindi. Tüm hastalarımız ambulanslarla çıkarıldı. En yakın hastanelere sevk edildi. Yakınları hakkında bilgi almak isteyenler alo 184’ü veya buradaki danışma ofisinde hastaları hakkında bilgi alabilirler” dedi.
“Yangından dolayı yaralı yok” Bakan Dermican sorulan sorular üzerine ise “Yangın çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor. Neticelendiğinde açıklama yaparız. Tüm hastalar tahliye edildi. Her türlü soruşturma başlatıldı. Sebep ne ise üzerine gidilecek. Yangının büyümesinde etken faktör ne ise ortaya çıkacak üzerine gidilecek. Yangından dolayı yaralı yok. Hastanedeki hastalarımız var. Yangın dış yüzeyde cerayan ediyor. İçeride yangın yok. İçeriye duman gelmesi var” ifadelerini kullandı.
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