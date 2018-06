Bakan Demircan: “Türkiye kalkınmasın diye 35 senemizi terörle meşgul ettiler”

-Bakanın konuşması

-İşçilerle toplu resim çektirmesi



( SAMSUN ) SAMSUN



- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Bu coğrafya öyle kolay bir coğrafya değil. Burada zayıf devlet ayakta kalamaz.Bu coğrafyada güçlü olmak zorundasınız” dedi.

Samsun’un Bafra ilçesi Koşu Mahallesi'nde Bafra Belediyesi tarafından başlatılan asfalt yol çalışmalarını inceleyen Bakan Demircan, ilçe nerkezinde de Türk Telekom alt yapı çalışanlarını ziyaret etti. Çalışan işçiler tarafından karşılanan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan burada yaptığı konuşmada yeni sistemi anlattı. Bakan Demircan, “Parlementer sistemimiz aslında demokratik bir sitem olmaktan çıktı. Vesayet altında yürüyen bir sistem oldu. 60 darbesi, 71 muhturası, 80 darbesi, 28 Şubat postmodem darbe, 2007'de AK Parti'ye yeniden darbe girişimi e-bildiri o yetmezmiş gibi 2008'de kapatma davası, 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşatılan kriz ve en son 2016 FETÖ’nün darbe girişimi. 60 yılda 6 tane darbe. Her darbe ülkeyi on yıl geri çeker. O nedenle Türkiye arzuladığı kalkınmayı yıllardır tam anlamıyla gerçekleştiremedi. Bizimle beraber yola çıkan ülkeler veye bizden sonra yola çıkan ülkeler bizi geçti. Böyle idare ederiz deme şansımız yok. Bu coğrafya öyle kolay bir coğrafya değil. Burada zayıf devlet ayakta kalamaz. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundasınız. Komşularımızın halini görüyorsunuz. On bin kilometre öteden gelip o ülkeleri darmadağın ediyorlar, birbirine düşürüyorlar. Oradan bize ne sağlanabilir diyorlar. Teröristleri destekliyorlar. Güçlü olursanız kimse bu şekilde gelemez ülkenize. Ama zayıf olursanız hertürlü sıkıntı, bela kapınızdan eksik olmaz. Güçlenmek içi ne lazım. Güçlenmek için elbette pek çok husus gerekiyor ama genelde lazım olanların başında bir güven, iki istikrar. Güven ve istikrarın olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Son kararı 16 Nisan'da milletimiz verdi. Tamam dedi.

Artık bu parlementer sistemi değiştiriyoruz. Yerine Cumhurbaşkanlığı yani başkanlık sistemi getiriyoruz. Yeni bir araba almışsınız, garaja koymuşsunuz. Eski araba altı defa kaza yapmış , hasar görmüş, sağı solu toplamak mümkün değil, hala eski arabayla yol almanın bir manası yok. Hazır yeni arabamız vari yani yeni sistem millet gidelim, milletimiz yeni sistemi uygulasın, nasıl olsu bir sene sonra uygulanacak. İşte bu seçim o seçim. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı ile Meclisin uyumu önemlidir. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, onunla birlikte uyum içinde çalışacak Meclisi de oluşturmak zorundayız. Türkiye 16 senelik bir istikrar yakaladı. Bu istikrar sayesinde gelişme düzeyimiz kişi başı ortalama gelir düzeyi bin 500 dolardan 11 bine çıktı. İnanın biz 16 yıllık istikrar dönemini Cumhurbaşkanı sistemiyle geçirmiş olsaydık 20 bin doları rahat bulurduk. Çünkü o aradaki darbe ve o engellemeler bunlar olmayacaktı, ama malesef oldu. Türkiye kalkınmasın diye 35 senemizi terörle meşgul ettiler. Türkiye eğer kendi silahını yapamasaydı helikopterini, insansız hava aracını, toplarını, cephanesini yapamaış olsaydı bizi bir sıkıntıya çekmek istiyorlardı. Ama biz insansız hava araçalrımızı yaptık. Kandilde neden canları yanıyor, fare takip eder gibi takip ediyoruz. Nasıl kedi fareyi takip eder, kaçmak için delik arıyorlar. İnsansız hava arçlarımızla onları görüyoruz, yeri geldğinde de vuruyoruz” şeklinde konuştu.