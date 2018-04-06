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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Demircan:'Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın endişe verici ve düşündürücü'

Bakan Demircan:'Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın endişe verici ve düşündürücü'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan soru cevap

( ANKARA ) Bakan Demircan:"Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın endişe verici ve düşündürücü" ANKARA

Skandal Bakanlık Allah 


- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın endişe verici ve düşündürücü" dedi.
Dün Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Demircan, yangının endişe verici ve düşündürücü olduğunu ifade ederek, "Yüreğimiz hopladı, endişeye kapıldık. Tüm sağlık görevlileri, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastalaların kısa sürede tahliyesi yapıldı. Yangınla iligili tüm soruşturmalar başlatıldı. İtfaiye, savclılk ve bakanlık olarak bizim çalışmalarımız neticesinde yangının nedeni net olarak ortaya çıkacak. Varsa sorumlular hakkında gereken yapılacak, teknik bir konuysa giderilecek" şeklinde konuştu.
Bebek merkezinde yaşanan skandalla ilgili gelişmeleri de değerlendiren Demircan, "İnşallah neticelendiği zaman paylaşacağız. Önemli bir husus ve gereken neyse yapılacak" açıklamasında bulundu. (JA-BC -
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