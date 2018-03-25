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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Demircan: 'Bu sene son yılların en çok personel alımını yaptığımız sene olacak' Haberi

Bakan Demircan: 'Bu sene son yılların en çok personel alımını yaptığımız sene olacak' Haberi

Hastane içinden detaylar

Sağlık Sektörü Geçmiş Olsun Sağlık Çalışanı Personel Alımı Sağlık Görevlisi 

-Bakan Demircan ve heyetin hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunması
-Bakan Demircan'ın personel ile görüşmesi
-Detaylar

( ORDU ) Bakan Demircan: "Bu sene son yılların en çok personel alımını yaptığımız sene olacak" ORDU

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ordu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Giresun 6. Olağan Kongresi’ne gitmeden önce Ordu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Bakan Demircan’ı Ordu Valisi Seddar Yavuz , AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu AK Parti İl Başkanı Çelenk, İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz ve beraberindeki heyet karşıladı. Burada hastaneyi dolaşan Bakan Demircan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz’dan bilgiler aldı. Hastaları da tek tek ziyaret eden Bakan Demircan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane personelleri ile de görüşen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sıkıntılarını dinleyerek, kolaylıklar diledi. Burada personellere karşı açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, 2018 yılında sağlık sektörüne çok fazla personel alınacağını belirterek, "Ordu Devlet Hastanemizin yenisini yapıyoruz. Yer sorunları çözüldü-çözülecek, önümüzdeki günlerde proje ihalesi, yeterlilik duyunca yeterlilik ihalesi yapılacak ve onsan sonra hızla Ordu'da çok güzel bir mekan üretmiş olacağız. Sağlıktaki alt yapı sorunları Türkiye çözüyor. Bu sene son yılların en çok personel alımını yaptığımız sene olacak. 27 bin tane sağlık görevlisi alınacak, 19 bin tane de kamu işçisi olarak sağlık çalışanı alınacak" dedi.
Personel ve vatandaşlar ile fotoğraf da çektiren Bakan Demircan daha sonra, AK Parti Giresun 6. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Ordu'dan ayrıldı.
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