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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Çelik oyunu mezun olduğu okulda kullandı - ADANA Haberi

Bakan Çelik oyunu mezun olduğu okulda kullandı - ADANA Haberi

- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in oy kullanacağı okula gelmesi - Bakan Çelik'in oy kullanması - Bakan Çelik'in açıklamasıBakan Çelik oyunu mezun olduğu okulda kullandı - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: - "Herkesin, hangi görüşteyse, görüşünün sandıkta tecelli etmesi için her türlü tedbir alındı, her türlü ortam oluşturuldu" - "Türkiye'nin en büyük gücü sandıktır. Türkiye'nin geleceğinin tayin edilmesi, inşa edilmesi, Türkiye'nin nasıl yönetileceğine karar verilmesi her zaman sandık yoluyla olmuştur. Milletimiz her zaman en doğru kararı vermiştir"ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oyunu, Adana 'da mezun olduğu Lütfiye Kısacık İlkokulunda kullandı.Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki ilkokula gelen Bakan Çelik, burada sandık görevlileriyle selamlaştı, sohbet etti.Çelik, daha sonra 1064 numaralı sandığın olduğu salona geçerek buradaki görevlilerle tokalaştı ve oyunu kullandı.Okul bahçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, oyunu kullandığını, Türkiye genelinde tüm vatandaşların da müthiş bir coşkuyla kendi tercihlerini yansıtmak için sandığa gittiğini söyledi.

Bakan Çelik, seçim ortamının huzurlu şekilde ilerlediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Herkesin, hangi görüşteyse, görüşünün sandıkta tecelli etmesi için her türlü tedbir alındı, her türlü ortam oluşturuldu. Vatandaşlarımız büyük bir coşku ve istekle, demokratik iradelerini tecelli ettirmek için sandık başına gidiyorlar. Türkiye'nin en büyük gücü sandıktır. Türkiye'nin geleceğinin tayin edilmesi, inşa edilmesi, Türkiye'nin nasıl yönetileceğine karar verilmesi her zaman sandık yoluyla olmuştur. Milletimiz her zaman en doğru kararı vermiştir. İnşallah bu süreçler bundan sonrası için daha büyük güzellikleri ve hayırları getirecektir. Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık, milletimiz için hayırlı olsun. Hayırlar ve güzellikler getirsin. Duası ve gönlü milletimizle olan bütün coğrafyalar için hayırlı olsun." - "Hür irade tecelli ediyor"Sandığa gitmenin kendileri için demokrasi şöleni olduğunu ifade eden Çelik, "Türkiye'nin en büyük kuvveti demokrasisidir, bu demokrasi şölenlerini gerçekleştirmesidir, sandık kurabilmesidir." diye konuştu.
Çelik, sandığa gitmenin önemine değinerek, şunları kaydetti:"Etrafımızdaki coğrafyalarda insanlar sandığa ulaşmak için büyük sıkıntılar, büyük problemlerle karşılaşıyorlar. Allah'a şükür sandık kuruyoruz. Sandık yoluyla Türkiye'nin yönetimini tayin ediyoruz. Türkiye'nin geleceğine milletimiz sandık yoluyla karar veriyor. Hür irade tecelli ediyor. İnşallah bu seçim de milletimize hayırlar ve güzellikler getirecektir. Memleketimize, duası milletimizle olan herkese hayırlı olsun."

Vatandaşlık Müzakere Allah 

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