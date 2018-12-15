- Bakan Çavuşoğlu ve Albayrak Katar temaslarına devam ediyor



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katar’ın başkenti Doha’da temaslarına devam ediyor. Bu yıl 18’incisi düzenlenen Doha Forumu’na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temaslarına devam ediyor. Bakanlar programları kapsamında Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, Maliye Bakanı Ali Sherif al-Emadi, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad Al Muraikhi ile bir araya geldi.

