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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye, SICA İle Güçlü İlişkilerini Sürdürmeye Kararlı”

- Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye, SICA İle Güçlü İlişkilerini Sürdürmeye Kararlı”

Basın toplantısı

( GUATEMALA ) - Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye, SICA ile güçlü ilişkilerini sürdürmeye kararlı” GUATEMALA

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- Guatemala’da Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye, SICA ile güçlü ilişkilerini sürdürmeye kararlıdır” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala’da SICA ortak basın toplantısına katıldı.
Bakan Çavuşoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ve SICA ortakları arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirileceği ve arttırılacağı konusunda umutlu olduğunu ifade etti.
Bugün SICA ile İmzalanan anlaşmanın işbirliklerine devam edilmesi ve işbirliklerinin genişletilmesi konusunda bir yol haritası olacağını belirten Çavuşoğlu, “Türkiye, SICA ile güçlü ilişkilerini sürdürme ve SICA faaliyetlerine destek vermeye devam etmek konusunda oldukça kararlıdır” dedi.
Çavuşoğlu, ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın tüm SICA ortaklarıyla projeler geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

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