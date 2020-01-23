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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye NATO’ya en çok katkı sağlayan ülkeler arasında”

- Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye NATO’ya en çok katkı sağlayan ülkeler arasında”

Çavuşoğlu konuşma

( DAVOS ) DAVOS

Misyon İsveç Toplantı 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Davos’ta katıldığı bir oturumda, Türkiye’nin NATO’ya katkıda bulunan ilk 5 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç’in Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında “NATO’nun Geleceği” toplantısına katıldı.
NATO'nun ölmediğini ve hala en güçlü askeri örgüt olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, NATO'nun 1980'lerde, 2000'lerde ve günümüzde 1950'lerde kurulduğundan bu yana değiştiğini belirtti.
Geçmişte bazı şüphecilerin NATO'nun artık eskisi kadar sağlam olmadığına inandırmaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Ancak bu doğru değildi. Bugün hepimiz bunun NATO'nun sonu olmadığına inanıyoruz" diye konuştu.
Türkiye ve ABD arasında olduğu gibi üye devletler ve müttefikler arasında bazı anlaşmazlıklar olabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, NATO'nun yeni gerçeklere adapte edilmeye çalışıldığının ve her NATO üyesinin endişelerinin meşru olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin de meşru endişeleri olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin aynı anda farklı terörist örgütlere karşı mücadele ettiğini belirtti.
Çavuşoğlu NATO müttefiklerinin bu endişeler konusunda dayanışma göstermediğini belirterek, "Terörist teröristtir. Müttefik Müttefiktir. Bu bir ilke olmadır" dedi.
Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de ortak hareket ettiğini ve Libya'da da ateşkes yapılmasını sağladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Ancak Rusya ile askeri bir ilişkimiz yok" dedi.
Kimsenin Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıyı sorgulayamayacağını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO misyonlarına ve operasyonlarına katkıda bulunan ilk 5 ülke arasında olduğunu söyledi.


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