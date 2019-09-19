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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Ofisi Açılış törenine katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi Ofisi Açılış törenine katıldı

Çavuşoğlu'nun açıklaması

( BUDAPEŞTE ) BUDAPEŞTE

Teknoloji Uluslararası Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ofisinin açılışına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ofisinin açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Çavuşoğlu, Budapeşte’de Türk Konseyi ofisine yer verildiği için teşekkür ederek, “Türkçe konuşan halklar için gurur verici bir gün. Türk Konseyi etkili bir uluslararası organizasyon olarak önemini ispatladı. Bu aile büyüyor” dedi.
Ekonomi, ticaret, finans, gümrük, bilgi teknolojileri, lojistik, diaspora ve eğitim çalışma alanlarının Türk Konseyini bir araya getiren unsurlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye Macaristan’ın zengin tarihi ve kültürel miras temelinde yakın ilişkilere sahip olduğunu anlattı. “Ofis yalnızca Türkiye Konseyi üye ülkeleri ve Macaristan arasındaki işbirliğini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda konsey ile Avrupa ülkeleri ve kurumları arasındaki işbirliğine de katkıda bulunacak” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, konsey ofisinin ayrıca iş çevrelerinin ortak girişimlerini ve işbirliklerini teşvik edeceğini söyledi.


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