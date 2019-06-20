Bakan Çavuşoğlu, THY İsfahan ofisinin açılışını yaptı
- Bakan Çavuşoğlu'nun THY İsfahan ofisine gelmesi - Bakan Çavuşoğlu'nun THY İsfahan ofisinin açılış kurdelesini kesmesi - Bakan Çavuşoğlu'nun THY İsfahan ofisini gezmesi - Bakan Çavuşoğlu'nun THY personeliyle fotoğraf çekinmesi - Toplu fotoğraf çekinilmesiTAHRAN (AA) - Türk Hava Yollarının, İran'ın üçüncü büyük kenti İsfahan 'daki satış ofisinin açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirildi. Ofisin açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve diğer yetkililer katıldı. Açılıştan sonra THY ofisini gezen ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan Çavuşoğlu'na hediye takdim edildi.Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in davetine icabetle öğleden sonra geldiği İsfahan Uluslararası Havalimanı'nda Büyükelçi Derya Örs, İsfahan Valisi Abbas Rizayi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsfahan 'daki Çihil Sütun Sarayı ve tarihi köprü Siosepol'ü ziyaretinin ardından Zarif tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
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