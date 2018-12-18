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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu: “Suriye Anayasa Komisyonu Çalışmalarında Önemli Aşamaya Geldik”

- Bakan Çavuşoğlu: “Suriye Anayasa Komisyonu Çalışmalarında Önemli Aşamaya Geldik”

Astana toplantısı

Yeni Anayasa Anayasa Komisyonu Sivil Toplum İsviçre Muhalefet 

-Çavuşoğlu açıklama

( CENEVRE ) - Bakan Çavuşoğlu: “Suriye anayasa komisyonu çalışmalarında önemli aşamaya geldik” CENEVRE

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye anayasa komisyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. İsviçre'de bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komite için anlaşmaya vardı. Anayasa komitesi yeni yılın başında ilk oturumunu gerçekleştirecek. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Anayasa komisyonunun kurulmasıyla ilgili önemli katkılar sağladık. Ortaya atılan isimlerin değerlendirmesi de yapıldı. Birleşmiş Milletler tabi ki aday gösterilen isimlerle ilgili gerekli çalışmaları da bundan sonraki süreçte yapacak. Ama bugün bu istişarelerden sonra önemli bir aşamaya geldiğimizi de söyleyebilirim. Zaten anayasa komisyonuyla ilgili rejimin ve muhalefetin listesinde bir problem yok. Fakat sivil toplumla ilgili listede tabi ki farklı görüşler olabilir. Bu konuda garantör ülkeler olarak ve BM olarak birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.
Bugünkü toplantıda isimler dışında özellikle anayasa komisyonunun usul kurallarını da görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Yani yüzde kaçla karar alması gerekiyor, hangi oranda, üçte iki çoğunlukla mı veya daha yüksek çoğunlukta mı, başkan olacak mı veya yardımcıları mı olacak, eş başkan mı olacak, buna benzer konuları ele aldık. Yani yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Komisyonun bir an önce kurulması için çabalarını yoğunlaştıracağının belirten Çavuşoğlu, "Bu komisyonun ilk toplantısını da önümüzdeki yılın ilk ayında yapmasını öngörüyoruz. Astana garantörleri olarak kendi aramızda da bu çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Bugünkü toplantı esasen Astana sürecinin de Soçi sürecinin Suriye'de siyasi bir çözüm için ne kadar önemli olduğunun ve somut neticeler getirmeye başladığının da bir göstergesidir. O bakımdan bugünkü toplantı son derece verimli geçti. Bu toplantıların Suriye'nin geleceği için, siyasi çözüm için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak, önemli bir aktör olarak biz katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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