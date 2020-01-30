- Bakan Çavuşoğlu, Sofya’da Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

-Çavuşoğlu'nun konuşma yapması



( SOFYA ) - Bakan Çavuşoğlu, Sofya’da Türk iş insanlarıyla buluştu SOFYA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan’da Türk iş insanlarıyla buluştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, AB üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere geldiği Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, temasları kapsamında Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu’nun yarın da temaslarını sürdürmesi bekleniyor.



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