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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Sofya’da Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

- Bakan Çavuşoğlu, Sofya’da Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

Bakan Çavuşoğlu'nun iş insanlarıyla selamlaşması

İş İnsanları Uluslararası Başkent 

-Çavuşoğlu'nun konuşma yapması

( SOFYA ) - Bakan Çavuşoğlu, Sofya’da Türk iş insanlarıyla buluştu SOFYA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan’da Türk iş insanlarıyla buluştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, AB üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere geldiği Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, temasları kapsamında Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu’nun yarın da temaslarını sürdürmesi bekleniyor.
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