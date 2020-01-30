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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Sofya’da Soydaş Ve Vatandaş Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

- Bakan Çavuşoğlu, Sofya’da Soydaş Ve Vatandaş Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Bakan Çavuşoğlu'nun Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle katıldığı yemekten görüntüler

( SOFYA ) - Bakan Çavuşoğlu, Sofya’da soydaş ve vatandaş temsilcileriyle bir araya geldi SOFYA

İş İnsanları Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya’da Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesinin ardından temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Sofya’da ilişkilerin geliştirilmesi adına Soydaş ve Vatandaş temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.
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