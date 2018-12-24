Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu: “PKK ile Netanyahu’nun ortak özeliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır” Haberi

- Bakan Çavuşoğlu: “PKK ile Netanyahu’nun ortak özeliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır” Haberi

konuşmadan görüntüler

( TUNUS ) TUNUS

Basın Toplantısı Yerel Seçimler Terör Örgütü Yerel Seçim Bebek Katili 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Netanyahu’nun son zamanlarda PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var, PKK ile Netanyahu’nun ortak özeliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır” dedi.
Tunus’a resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı Khemaies Jhinaoui ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında yaptığı konuşmada önce Tunus’ta gerçekleştirilen seçimlere değinen Çavuşoğlu, “Son derece demokratik, başarılı ve huzur içerisinde geçirilen yerel seçimler için Tunus’u tebrik etmek istiyorum. Türkiye’nin Tunus’a olan desteğini ve kardeşlik duygularını bir kez daha vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştiriyorum ayrıca ilişkilerimizi her alanda nasıl geçiştirebiliriz bunları da samimi bir ortamda konuşmak, değerlendirmek için geldim” dedi.
Gerçekleştirdiği temaslarda iki ülke arasında ilişkileri her boyutta değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz lazım ve ticaretin dengeli olması konusunda Türkiye de Tunus’tan farklı düşünmüyor. Bunun için yatırım ve işbirliği dahil her alanda gerekli adımları birlikte atacağız. Savunma sanayi de dahil diğer alanlarda da işbirliğimizi güçlendirmemiz lazım” dedi.
“Tek isteğimiz kardeş ülkelerimize bir an önce barışın, istikrarın ve huzurun geri gelmesidir” Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, “Gerek bu bölgede Libya olsun diğer konular bizim bölgemizde Suriye Irak, Yemen gibi konuları da samimi bir ortamda kardeşimle değerlendirdik. Bizim zaten Tunus’la Türkiye olarak bu konulardaki düşüncelerimiz tamamıyla örtüşüyor, bizim tek isteğimiz var bu kardeş ülkelerimize bir an önce barışın, istikrarın ve huzurun geri gelmesidir” dedi.
“Bazı ülkeler bu terörist gruplar arasında farklılaşmaya gidiyor, ama bizim için bir farkları yok” Suriye’deki DEAŞ ve YPG/PKK yapılanmaları hakkında da açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Biz terörist organizasyonlar arasında bir fark görmüyoruz. Bizim için iyi terörist ya da kötü terörist diye bir şey yok. Onların hepsi Teröristtir ve hepsinin bertaraf edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin DEAŞ, YPG/PKK, FETÖ gibi terör örgütleri arasında bir fark görmediğinin altını çizen Bakan, “Bazı ülkeler bu terörist gruplar arasında bazıları iyidir, bazıları kötüdür şeklinde farklılaşmaya gidiyor, ama bizim için bir farkları yok. Bunlar Türkiye içinde ya da dışında nerede olurlarsa olsunlar bizim yok etme hedefimizdedirler” şeklinde konuştu.
“Netanyahu’nun son zamanlarda PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var” İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarını da değerlendiren Çavuşoğlu, “Netanyahu son günlerde çok huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. Ve Netanyahu’nun son zamanlarda PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü PKK/YPG aracılığı ile Suriye’yi bölmek istiyorlardı ve planları suya düşünce huzursuz olmaya başladılar ve dikkat ederseniz sürekli sözde, Kürt kardeşlerimizin isimlerini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor haddini de aşıyor” dedi.
İsrail ve PKK’nın bölgeleri bölmek için işbirliği yaptığını gördüklerini belirten Çavuşoğlu, “PKK ile Netanyahu’nun başka bir ortak özeliği var, her ikisinin de bebek katili olmasıdır” ifadelerini kullandı. “Kaşıkçı’yı öldürenler de ölüm emrini verenler de Suudi Arabistanlıdır” Toplantıda Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’de konu hakkında yürütülen soruşturmanın derinleştiğini kaydetti.
Suudi Arabistan’ın yürüttüğü soruşturmayı Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı’yı öldürenlerin de, Kaşıkçı’nın ölüm emrini verenlerin de Suudi Arabistanlı olduğunun altını çizdi. Suudi Arabistan hükümetinin cinayette yerel işbirlikçileri olduğunu söylemesine rağmen Türkiye’ye hala bir isim vermediklerini belirten Çavuşoğlu, “Bu sorulara cevap verecek olanlar da şu an Suudi Arabistan’da” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı