- Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı Mevkidaşı Kureyşi İle Görüştü

(CİDDE) - Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü CİDDE
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Çavuşoğlu toplantının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi görüştü.
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