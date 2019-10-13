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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü

İkili görüşme

( BAKÜ ) BAKÜ

Başkent 


- Azerbaycan’da gerçekleştirilecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Bakü’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) 7. Zirve Toplantısına katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat etmek ve zirve öncesinde yarın düzenlenecek Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Bakan Çavuşoğlu Bakü’deki temasları kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu , ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’un yanısıra diğer muhataplarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısında, başta ekonomi, ulaştırma, enerji ve KOBİ’lerin desteklenmesi gibi Türk Dünyasının gündeminde öne çıkan konuların ele alınması, üye ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın daha da geliştirilmesine yönelik olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
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