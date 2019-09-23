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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmelerinden detaylar - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile ayrı ayrı görüştüNEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile ayrı ayrı görüştü.Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Çavuşoğlu, BM binasında Etiyopyalı mevkidaşı Alene ile bir araya geldi.İkili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, Hollanda, Danimarka ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüştü.Görüşmelerde, Türkiye - Hollanda, Türkiye - Danimarka ve Türkiye - Avusturya ilişkilerinin yanı sıra Türkiye - Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin de ele alındığı kaydedildi.

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