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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Norveç’te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

- Bakan Çavuşoğlu, Norveç’te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

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( OSLO ) OSLO

Sosyal Medya İslam Geçmiş Olsun Saldırı 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in Barum kentinde saldırıya uğrayan El Nur Camii’ni ziyaret etti. Temaslarda bulunmak üzere Norveç’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barum kentinde 10 Ağustos'ta saldırıya uğrayan El-Nur İslam Merkezi Camisi'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu'na camiye düzenlediği ziyaretinde Pakistan’ın Oslo Büyükelçisi Zaheer Pervaiz Khan ve Norveçli yetkililer de eşlik etti. Programına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Oslo'da saldırıya uğrayan Nur Camii'ni ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İslam düşmanlığına karşı sağduyulu mesajlar veren Norveç makamlarına teşekkür ediyoruz. İslam karşıtlığını ancak hep birlikte yenebiliriz” dedi.

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