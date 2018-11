- Bakan Çavuşoğlu’ndan Aşırıcılık Ve Kutuplaşmayla Ortak Mücadele Çağrısı

-Çavuşoğlu konuşma



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'nda yaptığı konuşmada aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde aile fotoğrafı çekilmesinin ardından Medeniyetler İttifakı (Mİ) 8'inci Küresel Forumu'na katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, forumun bu yıl ilk kez New York'ta düzenlendiğini ve etkinliğin önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, tüm dünyadaki önyargı, dışlanma, kutuplaşma ve nefrete karşı siyasi irade göstermeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, bu uğraşın Medeniyetler İttifakı'nın felsefi temelini oluşturduğunu ifade etti.

“İttifak her zamankinden daha çok amacına uygun ve gerekli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, bu İttifak'ın sponsorlarından biri olan Türkiye’nim özel bir sorumluluk hissettiğini aktardı. Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik çağrısı yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu tür ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır olduğunu ifade etti.