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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu’na Mekke’de sevgi seli - “Mekke’de umre için gelen vatandaşlarımızla kucaklaştık”

- Bakan Çavuşoğlu’na Mekke’de sevgi seli - “Mekke’de umre için gelen vatandaşlarımızla kucaklaştık”

bakan ve vatandaşların sarılması

( MEKKE ) - Bakan Çavuşoğlu’na Mekke’de sevgi seli- “Mekke’de umre için gelen vatandaşlarımızla kucaklaştık” MEKKE

Sosyal Medya Umre 


- Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Vatandaşların Çavuşoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde umreye gelen Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türk vatandaşlarının Çavuşoğlu’na ilgisi yoğun oldu. Çavuşoğlu ise vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekti. O anlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Mekke’de umre için gelen vatandaşlarımızla kaldıkları Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi’nde kucaklaştık” ifadelerini kullandı.
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