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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu'na Azerbaycan'dan 'Dostluk' nişanı

- Bakan Çavuşoğlu'na Azerbaycan'dan 'Dostluk' nişanı

Dostluk nişanı takdim

( BAKÜ ) BAKÜ

Toplantı İlham 


- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve karşılıklı işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesindeki özel hizmetlerinden dolayı “Dostluk” nişanı takdim etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü’de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Türk Konseyi’nin gündemindeki öncelikli konuların ele alındığı toplantıya Türk Konseyi üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın Dışişleri Bakanlarının yan ısıra gözlemci üye Macaristan’ın Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı da katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, ziyaret vesilesiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmenin ardından Aliyev, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve karşılıklı işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesindeki özel hizmetlerinden dolayı “Dostluk” nişanı takdim etti.
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