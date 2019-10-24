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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü İzle

- Bakan Çavuşoğlu, Malezya ve Venezuela dışişleri bakanları ile görüştü İzle

Malezya Dışişleri Bakanı görüşme

Dışişleri Bakanları 

-Venezuela Dışişleri Bakanı görüşme

( BAKÜ ) BAKÜ

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’deki temasları kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Saifuddin Bin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan’da Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Saifuddin Bin Abdullah ile görüştü. Çavuşoğlu sonrasında Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek NAM Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne katılacak.
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