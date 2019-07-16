- Bakan Çavuşoğlu, Makedonyalı mevkidaşı Dimitrov ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi İzle



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp’te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile önce ikili ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Üsküp’teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmenin ardından Makedonyalı mevkidaşı ile heyetlerarası görüşmeye geçti. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

