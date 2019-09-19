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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü İzle

- Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü İzle

Bakan çavuşoğlu karşılanma

Çavuşoğlu Başkent 

-El sıkışma
-görüşme

( BUDAPEŞTE ) BUDAPEŞTE

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Budapeşte Ofisinin açılışına katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Türk Konseyi’nin açılışına Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın yanı sıra, gözlemci üye Macaristan’ın Dışişleri Bakanları katılacak. Bakan Çavuşoğlu’nun temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
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