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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı İle Görüştü İzle

- Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı İle Görüştü İzle

Çavuşoğlu karşılanma

Başkent 

-İkili görüşme
-Detaylar

( ÜSKÜP ) - Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ile görüştü ÜSKÜP

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp’te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Üsküp’teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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