- Bakan Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Ventura İle Görüştü
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( GUATEMALA ) - Bakan Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Ventura ile görüştü GUATEMALA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Guatemala’da Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel E. Ventura ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala’daki resmi temasları kapsamında Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel E. Ventura ile bir araya geldi.
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