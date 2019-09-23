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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, İrlanda ve Cezayir Dışişleri Bakanları ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, İrlanda ve Cezayir Dışişleri Bakanları ile görüştü

İrlanda Dışişleri Bakanı ile görüşme

İrlanda 

-Cezayir Dışişleri Bakanı ile görüşme

( NEW YORK ) NEW YORK

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum'la görüştü. Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’la bir araya gelmişti.
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