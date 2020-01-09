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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı el-Halbusi ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı el-Halbusi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşmesinden görüntüler

Basın Toplantısı Toplantı Başkent 

-Detay Görüntüler

( BAĞDAT ) BAĞDAT

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile ikili görüşme gerçekleştirmesinden sonra El Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısının ardından Bakan Çavuşoğlu, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarının ardından Türkiye’ye dönecek.
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