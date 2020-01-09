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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü Haberi

- Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü Haberi

İkili görüşme

( BAĞDAT ) BAĞDAT

Mehdi Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, sonrasında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edildi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Çavuşoğlu’nun günübirlik Bağdat ziyareti kapsamında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınması öngörülüyor.
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