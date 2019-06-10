- Bakan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Salih İle Görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak’taki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere geldiği Erbil’de ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile bir araya geldi.

