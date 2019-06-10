Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı İle Görüştü Haberi

- Bakan Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı İle Görüştü Haberi

İkili görüşme

( ERBİL ) - Bakan Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı ile görüştü ERBİL

Yemin Töreni 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak’taki temasları kapsamında IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere geldiği Erbil’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani’yi kabul etti.
İlgili Foto Galeriler
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
YPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı YaptıYPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı Yaptı
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı