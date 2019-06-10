- Bakan Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı İle Görüştü Haberi



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak’taki temasları kapsamında IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere geldiği Erbil’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani’yi kabul etti.

