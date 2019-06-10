- Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani İle Görüştü Haberi



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak’taki temasları kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak üzere bugün Irak’ın Erbil kentine geldi. Erbil Havalimanı’nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, sonrasında Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

