Bakan Çavuşoğlu, Hakkari şehidi Topçu Er Yusuf Önder’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

-Bakan Çavuşoğlu’nun şehit babası ile görüşmesi

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Yusuf Önder’in Alanya ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan 7 asker arasında yer alan Topçu Er Yusuf Önder'in cenazesi, 2 gün önce Alanya’da toprağa verilmişti. Cenaze törenine, Alanyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katılmıştı. Antalya ve Alanya ilçesinde çeşitli programları bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'ta oturan ailesini tekrar ziyaret etti. Evin önüne kurulan taziye çadırında baba Sunay Önder ve anne Sevcan Önder ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra programlarına devam etti.

