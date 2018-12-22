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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu: “Fırat’ın Doğusunda Da Bu Teröristleri Yok Etmemize Kimse Engel Olamaz”

- Bakan Çavuşoğlu: “Fırat’ın Doğusunda Da Bu Teröristleri Yok Etmemize Kimse Engel Olamaz”

Çavuşoğlu açıklama

( TRABLUS ) - Bakan Çavuşoğlu: “Fırat’ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize kimse engel olamaz” TRABLUS

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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Nasıl Fırat Kalkanı’yla 4 binden fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiysek, nasıl Afrin operasyonunu kimse engelleyemediyse Fırat’ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize kimse engel olamaz” dedi.
Libya’ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Tahir Siyala ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Ziyareti Libya’yı içinde olduğu kritik süreçte yalnız bırakmadıklarını göstermek için yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Yaptığımız görüşmelerde özelikle Türkiye ve Türk halkının Libya’ya olan desteğinin devam edeceğini vurguladık. Biz Libyalıların sahip çıktığı, Libyalıların öncülük ettiği bir siyasi süreci destekliyoruz” dedi.
Libya’daki siyasi sürece dışarıdan taraflı müdahalenin yanlış olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Libya bir taraftan kendini adil, demokratik, şeffaf bir seçime hazırlarken, diğer taraftan karşı karşıya kaldığı sorunlarla mücadele ediyor. Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor ve son zamanlarda aldıkları tedbirleri de memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz” dedi.
“Libya’ya olan desteğimiz artarak devam edecektir” Libya ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Çavuşoğlu, geçmişte Libya’nın kalkınmasında önemli yer tutan Türk firmalarının yeniden faaliyetlerine başlamaya hazır olduklarını kaydetti.
Konu hakkında ortak bir komite kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, Türk firmalarının yeniden Libya’ya dönmesi için teşvikte bulunduklarını kaydetti.
Çavuşoğlu, “Eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda da Libya’ya olan desteğimiz artarak devam edecektir. Maarif Vakfımızla yeni okullar açacağız, TİKA’mızla kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
“ABD bugüne kadar YPG/PKK’ya destek verdi” ABD’nin Suriye’den çekilme kararını ve PKK’nın Suriye’deki yapılanmasını da değerlendiren Çavuşoğlu, “Bu terör örgütüne Suriye’de biliyorsunuz ABD bugüne kadar destek verdi, güçlendirdi. Bunu defalarca gündeme getirdik. Ama Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri de başından beri kendi ülkelerinde bu teröristlerle görüştüler, onlar da desteklerini yinelediler. Bilin ki Afrin operasyonumuza kim karşı çıktıysa bunların hepsi bu YPG/PKK terör örgütüne destek veren ve sempati duyan ülkeler ve siyasetçilerdir” şeklinde konuştu.
“Fırat’ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize kimse engel olamaz” Fransa ile YPG/PKK arasında son zamanlarda gündeme gelen temaslara da değinen Çavuşoğlu, “Eğer bu görüşmelerin amacı ABD çekildikten sonra YPG ve PKK’yı korumak ise şunu unutmasınlar nasıl Fırat Kalkanı’yla 4 binden fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiysek, nasıl Afrin operasyonunu kimse engelleyemediyse Fırat’ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize kimse engel olamaz” ifadelerini kullandı.
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