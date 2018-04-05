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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu: “Filistinlilerin De Hepimiz Gibi Özgürlüğe Ve Güvenliğe İhtiyacı Var”

- Bakan Çavuşoğlu: “Filistinlilerin De Hepimiz Gibi Özgürlüğe Ve Güvenliğe İhtiyacı Var”

Çavuşoğlu İngilizce konuşması

( BAKÜ ) - Bakan Çavuşoğlu: “Filistinlilerin de hepimiz gibi özgürlüğe ve güvenliğe ihtiyacı var” BAKÜ

Uluslararası Başkent İngilizce Terörizm Bağımsızlık 


- Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Filistinlilerin de hepimiz gibi özgürlüğe ve güvenliğe ihtiyacı var” dedi.
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansında Filistin Bakanlar Komitesi Toplantısında konuştu.
Bakan Çavuşoğlu Filistinlilerin yaşadığı haksızlığa dikkat çekerek, “Filistinlilerin de hepimiz gibi özgürlüğe ve güvenliğe ihtiyacı var” dedi.
Masum Filistinli sivillerin öldürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, Filistinlilerin devlet terörizmine maruz kaldığını ifade etti.
Filistinlilerin bağımsızlık hakkına sahip olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye’nin uluslararası toplumda Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.
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