Bakan Çavuşoğlu: “FETÖ konusunda FBI’ın başlattığı soruşturmayı memnuniyetle karşılıyoruz”



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “FETÖ konusunda FBI’ın başlattığı soruşturmayı memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından Washington’daki büyükelçilik rezidansında basın mensuplarıyla bir araya geldi. ABD’deki temasları hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, “Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede ilişkilerimizi nasıl daha ileri götürebiliriz, nasıl normalleştiririz, beklentilerimiz ne, bunları konuştuk. Bunlardan iki tanesi FETÖ ve ABD’nin Suriye’de YPG ile işbirliğidir. Bu konudaki endişelerimizin yanında neler yapılması gerektiğini, Münbiç yol haritasının uygulanması gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda bu yol haritası sadece Münbiç ile ilgili değil, Fırat’ın doğusu, Suriye’nin kuzeyinin de istikrara kavuşturulması ile ilgili olduğu için bir taraftan Münbiç yol haritasını uygularken diğer taraftan da ne yapacağımızı konuşmaya başlamamız gerekiyor. Bunları değerlendirdik” dedi.

FETÖ konusunda ise Çavuşoğlu, “FETÖ konusunda beklentilerimizi zaten ABD biliyor. En son Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Trump ile telefonda görüşürken ABD’den iadesini istediğimiz kişilerin listesini de rica etmişti. O listeyi hem Bolton’a hem Pompeo’ya vermiş olduk. FETÖ konusunda FBI’ın başlattığı soruşturmayı biz memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konuda da her türlü işbirliğini de yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Görüşmede İran'a yaptırımların da ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye’ye verilen istisnalar önemli ama bunların kalıcı olması ve kapsamının geniş olması önemli. Temmuz ayında ABD’ye bir mektup göndermiştik. Bu konudaki beklentilerimizi kendilerine ilettik. Zaten Arjantin’de G-20’de iki başkan buluşma konusunda mutabık kaldılar telefon görüşmesinde. Onu da değerlendirdik” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklamasına ilişkin Çavuşoğlu, “Bizim bugüne kadar yürüttüğümüz soruşturmayla ilgili son bilgileri de paylaşmış olduk. Bu sürecin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Türkiye olarak biz sonuna kadar kararlıyız. Bu cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerekiyor. Sorumluların da emri verenler dahil açığa çıkması gerekiyor. Başsavcının son açıklamaları ortada. Bu açıklamalar önemli ama yetersiz. Aynı zamanda bu açıklamada çelişkiler de var” dedi.

Trump’ın Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan’la ilişkilerin sürdürüleceğine yönelik açıklaması konusunda Çavuşoğlu, “Biz bu konuyu Suudi Arabistan ile ikili bir konu olarak görmüyoruz. Bu cinayetin aydınlatılması meselesidir. Bu cinayetin işlendiğini Suudi Arabistan en son kabul etmek durumunda kalmıştır. Henüz cevaplanmamış sorular var. Arkasında kim var, talimatı kim verdi? Biz bu kişilerin kendiliğinden Türkiye’ye önceden gelip cinayeti işlemediğini düşünüyoruz. Talimatı kimden aldı, bunun açığa çıkması gerekiyor. Şuanda 11 kişi Suudi Arabistan'da tutuklu. Diğerleri neye göre serbest bırakıldı, tutuklu olanlar neye göre tutuklu, idamla yargılananlar neden idamla yargılanıyor? Bu soruların cevabını biz de bilmek durumundayız. Çünkü Türkiye'de devam eden bir soruşturma var” şeklinde konuştu.



