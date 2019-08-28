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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Ratas ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Ratas ile görüştü

görüşmeden görüntüler

(TALLİNN) TALLİNN


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü. Başkent Tallin’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinde görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Belarus’tan sonra geldiğimiz Estonya’da Başbakan Jüri Ratas’la görüştük. BM Güvenlik Konseyi’ne Geçici Üye olarak seçilmelerinden dolayı tebrik ettik. Türkiye Estonyalı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülke. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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