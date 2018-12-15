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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu Doha Forumu’nda İzle

- Bakan Çavuşoğlu Doha Forumu’nda İzle

forumdan görüntüler

( DOHA ) DOHA

İran Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı Doha Forumu’ Katar’ın başkenti Doha’da başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı ve bu sene 18’ncisi düzenlenen Doha Forumu’ Katar’ın başkenti Doha’da başladı.
‘Politika, Diyalog ve Çeşitlilik’ sloganı ile yola çıkan foruma bu sene Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnıo Guterres, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono gibi pek çok önemli isim katılacak.
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