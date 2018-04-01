Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti

- Bakan Çavuşoğlu Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti

Ulu Cami içi

-Bakan ile fotoğraf çeken vatandaşlar
-Kahve ısmarlayan esnaf
-Esnaf ziyaretleri
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan esnafı ziyaret etti. AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kongrenin ardından merkez Sur ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Tarihi Ulu Cami'de namaz kılan Çavuşoğlu ardından esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Hasan Paşa Hanı'ndaki esnafı ziyaret eden Çavuşoğlu, kahve satan bir esnafın ikramını kırmayarak tadımlık kahve içti. Ardından vatandaşlarla fotoğraf çekinen Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle birlikte Hasan Paşa Hanı’nda oturup çay içti. Bakan Çavuşoğlu'na, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı Bilal Özkan ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti. (MB-
İlgili Foto Galeriler
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı