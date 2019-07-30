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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi İle Görüştü İzle

- Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi İle Görüştü İzle

İkili görüşme

( BANGKOK ) - Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü BANGKOK


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland’daki temasları kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.
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