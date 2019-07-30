- Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi İle Görüştü İzle
İkili görüşme
( BANGKOK ) - Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü BANGKOK
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland’daki temasları kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım