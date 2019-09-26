- Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü
görüşmeden görüntüler
( NEW YORK ) NEW YORK
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile bir araya geldi.
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