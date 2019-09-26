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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Burindili mevkidaşı ile görüştü

görüşmeden görüntüler

( NEW YORK ) NEW YORK


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştü. Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile bir araya geldi.
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