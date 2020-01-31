- Bakan Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Zaharieva ile görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde temasları kapsamında Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edilen Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.



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