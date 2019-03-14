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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de Suriye Konferansı Aile Fotoğrafında Yer Aldı Haberi

- Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de Suriye Konferansı Aile Fotoğrafında Yer Aldı Haberi

aile fotoğrafı

( BRÜKSEL ) - Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de Suriye Konferansı aile fotoğrafında yer aldı BRÜKSEL

Toplantı Çekim Başkent Konferans 


- Suriye konulu 3. Brüksel Konferansı'na ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı için Brüksel’e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu 3. Brüksel Konferansı'na ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelmişti. Çavuşoğlu konferansın haricinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile bir araya geldi. Konferans ve temaslarının ardından Çavuşoğlu, 3’üncü Brüksel Konferansının aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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