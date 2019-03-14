- Bakan Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile görüştü

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( BRÜKSEL ) BRÜKSEL



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü. Belçika’da düzenlenen Suriye konulu 3’üncü Brüksel Konferansı’na katılmak amacı ile başkent Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir araya geldi. Görüşme hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’a yeni seçilecek Genel Sekreter’in kendisi gibi üye ülkelere yapıcı bir tutumla yaklaşması gerektiğini; diyalog, kapsayıcılık ve hakkaniyeti kılavuz ilkeler olarak benimsemesini beklediğimizi ifade ettik" dedi.



