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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu: 'Avrupa Birliği gibi bölgesel istikrar gücünü kullanmaya çalışan ülkelerin, cazibe merkezi olan Avrupa Birliği'nin bugün kendini inkar etmeye başladığını görüyoruz'

Bakan Çavuşoğlu: 'Avrupa Birliği gibi bölgesel istikrar gücünü kullanmaya çalışan ülkelerin, cazibe merkezi olan Avrupa Birliği'nin bugün kendini inkar etmeye başladığını görüyoruz'

Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Lyon 

-detaylar

( ANTALYA -1) Bakan Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği gibi bölgesel istikrar gücünü kullanmaya çalışan ülkelerin, cazibe merkezi olan Avrupa Birliği'nin bugün kendini inkar etmeye başladığını görüyoruz"-"Bundan 20 sene önce evini, ülkesini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 10 milyondu. Bugün ise 70 milyon" ANTALYA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "4. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu ve İlk Dersi" programında konuştu.

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