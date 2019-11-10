Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldı

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da 10 Kasım törenine katıldı

Bakan Çavuşoğlu çelenk sunumu

Anma Töreni Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Vali Karaloğlu çelenk sunumu
-Muhittin Böcek çelenk sunumu
-Garnizon komutanı çelenk sunumu
-Saygı duruşu
-İstiklal Marşı'nın okunması
-Genel ve detay

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında Antalya'da düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla anıldı. Antalya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenledi.
Düzenlenen törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tören Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.
Dışişleri Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesinin yükseldiği alanda vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Tören bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. (JA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı