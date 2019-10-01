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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü İzle

- Bakan Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü İzle

İkili görüşme

(STRASBOURG) STRASBOURG


- Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü. Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin 70. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmak üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Onursal Başkanı olarak, Fransa’nın Strazburg kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi. Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi’ni ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinovi Buri ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile görüşmesi bekleniyor.
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